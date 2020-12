Sorumlular nerede?

TDP Başkanı Özyiğit: “Ünal Üstel belli ki aklandı ve yeniden bakan oldu, o halde suçlular kim? Adı yolsuzluk soruşturulmalarına karışan ve yeniden bakan yapılan Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili de yaşananların akıbeti ne oldu?”



Cumhurbaşkanlığı seçiminin müdahaleler altında gerçekleştiğini kaydeden T DP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ardından UBP kurultayına direk müdahale edildiğini ifade etti.

Hala kurultayın yapılamadığına da dikkat çeken Özyiğit, tüm yaşananların kamuoyu önünde olduğunu belirterek, Faiz Sucuoğlu’nun müdahalelere ilişkin açıklamalarını anımsatarak, “Bunlara susacaksak olaylar yaşanmaya devam edecektir. Bu müdahaleler hepimize zarar veriyor. Gelin her türlü müdahaleye karşı çıkalım. Bugün bana yarın sana, yaşayarak görüyoruz.” dedi.

İki devletli çözümün günümüzde ve gelecekte mümkün olmadığını anlatan Özyiğit, “Federasyonu kabul etmekte zorlanan güney, bunu nasıl kabul edecek bize açıklayın? Tanınma peşinde koşarken bizi tanıyan tek ülke olan bunun gerekliliklerini ne kadar yerine getirmektedir?” diye sordu…

Türkiye ile Kıbrıs’ın güneyi arasındaki spor müsabakalarını da anımsatan Özyiğit, Erhan Arıklı’nın ‘spor ambargolarını kıracağız’ söylemlerini de eleştirdi.

Görüşmeler, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz çalışmalarıyla ilgili de Meclis kürsüsünde konuşan Özyiğit, Maraş açılımı ile ilgili de hükümet programına konulan ve oluşturulacağı söylenen komite çalışmasını da eleştirdi.

Maraş konusunun ‘malzemeye’ dönüştürüldüğünü anlatan Özyiğit, sürecin başından sonuna yapılanların yanlış olduğunu savundu, Uluslar arası hukuk sınırları içinde adım atılmadığını da ifade etti.

“Maraş çözümün önünde engel olacak şekilde değil, çözüme yardımcı olacak şekilde düşünülmelidir.” diyen Özyiğit, konunun şova dönüştürüldüğünü ve bu uğurda bir cana mal olduğunu kaydetti.

“Ünal Üstel arkadaşımız belli ki aklandı ve yeniden bakan oldu, o halde suçlular kim?” diye soran Özyiğit, özel jet krizi ile ilgili de kapsamlı raporun açıklanması gerektiğini belirterek, sorumluların istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Adı yolsuzluk soruşturulmalarına karışan ve yeniden bakan yapılan Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili de yaşananların akıbetini soran Özyiğit, “Demek ki Ertuğruloğlu da aklandı, o zaman bununla ilgili de açıklama yapılmalı” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümet programının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin nasıl kurulduğuna ve müdahalelere bakmak gerekeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiğini dile getiren Özyiğit, bunun arkasından UBP Kurultayı’nda yapılan müdahaleye değindi.

“Müdahaleleri davet etmeye veya susmaya devam edersek, bu olaylar yaşanmaya devam edecek” diyen Özyiğit, belirli amaçlar uğruna ülkenin uzun bir süre hükümetsiz kaldığını belirtti.

Kıbrıs konusunda kendilerine göre en gerçekçi çözüm modelinin federasyon olduğunu söyleyen Özyiğit, yıllarca süren görüşmelerin sonunda önemli kazanımlar elde edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından beşli toplantının çağrılması beklentileri olduğunu anımsatan Özyiğit, seçim dönemi dile getirilen söylemlerde vurgulanan Kıbrıs’ta iki ayrı devleti tanıyacak devlet bulunmadığını belirtti.

Ülkeyi tek tanıyan Türkiye Cumhuriyeti’nin, tanımanın gerekliliklerini ne kadar yerine getirdiğini sorgulamak gerektiğini söyleyen Özyiğit, Türk takımlarının KKTC takımlarıyla futbol maçı bile yapmadığını kaydetti.

Özyiğit, Kıbrıs konusunda macera içeren başka seçeneklere bakmaktansa, doğru zeminden, yani federasyondan sapmamanın hem Kıbrıs Türk halkı, hem de Türkiye’nin yararına olacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının devre dışı bırakarak atılacak her adımın alt yönetim algısı yaratılacağını söyleyen Özyiğit, son yaşananların tam da alt yönetim algısına neden olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in kurultay düşüncesiyle bakanlara görev dağılımı yaptığını savunan Özyiğit, özel jet kriziyle gündeme gelen ve görevden alınan kişilerin olay temizlenmeden yeniden bakan olmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili de daha önce Ulaştırma Bakanlığı döneminde yapılan sözleşmeden devletin yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kaldığını anımsatan Özyiğit, bu araştırmanın sonucunun ne olduğunu sordu.

“YENİ VATANDAŞLIKLARA KARŞIYIZ”

Nüfusa göre planlama yapılmadığını ve adaletli vergi sisteminin yaratılmadığını kaydeden Özyiğit, yıllardır vatandaşlık konusunda da gerekli adımların atılmasından sürekli kaçıldığını söyledi.

Yeni vatandaşlık verilmesine karşı olduklarını söyleyen Özyiğit, bu dönemde bir nüfus sayımının da yapılması gerektiğini kaydetti.

Yeni yılda charter uçuşlara izin vererek, toplumun sağlığının tehlikeye atılmaması gerektiğini söyleyen Özyiğit, atılan yanlış adımlarla ekonomi ve eğitimin daha uzun süre zarar göreceğini belirtti. Güvenli ortamın bozulmasıyla yükseköğrenimin zarar görüldüğünü kaydeden Özyiğit, eğitimde atılacak adımlarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, artık dış yardıma muhtaç olmadan neler yapılması gerektiğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

Geleneksel eğitim sisteminde verimsizlik gördüklerini kaydeden Özyiğit, genel eğitim döneminde strateji hataları olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, YÖDAK’ın, içteki çekişmelerden dolayı tamamen çökmesine neden olunduğunu ve sektörün artık YÖK tarafından yönetildiğini söyledi.

Özyiğit, halkın şeffaf şekilde yönetildiğine dair eğitimde yaşananların açıklanmasını istedi.

Enerji konusunda hükümetin politikalarının ne olduğunu soran Özyiğit, doğal gaz ve kablo konusunda da yapılacak yatırımların ne olacağını sordu.

Özyiğit son olarak BRT’nin siyasetten arındırılması gerektiğini dile getirerek, kurumun bu dönemde daha fazla demokratikleştirilmesi ve yasasının da yapılması gerektiğini kaydetti.

Polisin artık bu toplumun gerçek anlamada güvendiği kurum haline dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, belediyeler reformunun yapılacak olması halinde, kendilerinin de katkı koymaya hazır olacağını söyledi.

Seçim ve halk oylaması yasasının da antidemokratik olmaması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, barajın yükseltilmesini değil, kaldırılmasını konuşmaya açık olduklarını ve seçime en hazır partinin de TDP olduğunu belirtti.

Ek mesai konusuna da değinin Özyiğit, bazı çalışanların vardiyaya geçirilmesi ve kamu reformunun da bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

Azınlık hükümetine oylarının ret olduğunu belirten Özyiğit, halkın yararına adımlar atılması halinde destek olacaklarını söyledi.