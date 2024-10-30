banner913
banner932
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
5 0
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
25 0
 
İsias Otel raporu...
İsias Otel raporu...
60 0
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
22 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
25 0
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
21 0
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
27 0
banner1032

"Sorumlu hükümet, hemşireler kurban"

banner1020

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut: “Eczaneye şişeler gönderiyoruz, onlar doldurup veriyorlar. Olayın baş sorumlusu hükümet. Hasta sayısının katlanarak arttı ama sağlık çalışanları sabit kaldı, 5 hemşire kurban edildi”

banner1045
"Sorumlu hükümet, hemşireler kurban"
banner971

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası TV’de programa katıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşanan ve bir bebeğin hayatını kaybettiği olayın “affedilmez” olduğunu vurgulayan Gürkut, katlanarak artan hasta sayısına dikkat çekti.

“Çok üzgünüz, talihsiz bir olay, affedilemez bir olay” ifadelerini kullanan Özlem Gürkut, olayın bir hata olduğunu ve bu hatanın etraflıca değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 “ECZANEYE ŞİŞE GÖNDERİYORUZ, ALKOL DOLDURUP GERİ VERİYORLAR”

Hastaneye alkolün nasıl temin edildiğini anlatan Özlem Gürkut, “Eczaneye şişeler gönderiyoruz, onlar doldurup veriyorlar. Su şişelerinin de alkol doldurmak için kullanıldığını gördük, karışıklık da buradan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Olayın kendisi değil, olaya yol açan sebep ve süreçlerin incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Gürkut, olayın bilerek yapılmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda, acil servislerdeki eksiklikler için seslerini yükselttiklerini hatırlatan Özlem Gürkut, “Bunlar için sesimizi yükselttiğimizde bu tür olayların yaşanmamasından bahsediyorduk” ifadelerini kullandı.

“HEMŞİRELER YAŞANAN OLAYDA ‘KURBAN’ OLDU”

Bu olayın sorumluların en başta hükümet edenler olduğunu işaret eden Tıp-İş Başkanı Gürkut, hasta sayısının katlanarak arttığını, ama sağlık çalışanlarının sabit olduğunu aktardı.

Hemşirelerin yaşanan olayda kurban olduğunu savunan Özlem Gürkut, “Hiçbirimiz onların yerinde olmak istemezdik. Bize düşen böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğine iyi konsantre olmaktır” ifadelerini kullandı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.