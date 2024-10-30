"Sorumlu hükümet, hemşireler kurban"

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut: “Eczaneye şişeler gönderiyoruz, onlar doldurup veriyorlar. Olayın baş sorumlusu hükümet. Hasta sayısının katlanarak arttı ama sağlık çalışanları sabit kaldı, 5 hemşire kurban edildi”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası TV’de programa katıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşanan ve bir bebeğin hayatını kaybettiği olayın “affedilmez” olduğunu vurgulayan Gürkut, katlanarak artan hasta sayısına dikkat çekti.

“Çok üzgünüz, talihsiz bir olay, affedilemez bir olay” ifadelerini kullanan Özlem Gürkut, olayın bir hata olduğunu ve bu hatanın etraflıca değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ECZANEYE ŞİŞE GÖNDERİYORUZ, ALKOL DOLDURUP GERİ VERİYORLAR”

Hastaneye alkolün nasıl temin edildiğini anlatan Özlem Gürkut, “Eczaneye şişeler gönderiyoruz, onlar doldurup veriyorlar. Su şişelerinin de alkol doldurmak için kullanıldığını gördük, karışıklık da buradan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Olayın kendisi değil, olaya yol açan sebep ve süreçlerin incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Gürkut, olayın bilerek yapılmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda, acil servislerdeki eksiklikler için seslerini yükselttiklerini hatırlatan Özlem Gürkut, “Bunlar için sesimizi yükselttiğimizde bu tür olayların yaşanmamasından bahsediyorduk” ifadelerini kullandı.

“HEMŞİRELER YAŞANAN OLAYDA ‘KURBAN’ OLDU”

Bu olayın sorumluların en başta hükümet edenler olduğunu işaret eden Tıp-İş Başkanı Gürkut, hasta sayısının katlanarak arttığını, ama sağlık çalışanlarının sabit olduğunu aktardı.

Hemşirelerin yaşanan olayda kurban olduğunu savunan Özlem Gürkut, “Hiçbirimiz onların yerinde olmak istemezdik. Bize düşen böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğine iyi konsantre olmaktır” ifadelerini kullandı.