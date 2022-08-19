Sorular dışarıya mı sızdırıldı?

30 ve 31 Temmuz’da yapılan Kamu Yeterlilik Sınavları öncesi sınav sorularının sınava girecek olan bazı adaylara önceden verildiği ileri sürüldü

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yaptığı Kamu Yeterlilik Sınavlarıyla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu sınav sorularının sınava girecek olan bazı adaylara önceden verildiği ileri sürüldü.

Sınavda başarı elde eden bazı adayların sınav sorularını önceden ele geçirdiklerini yakın çevrelerine anlatması üzerine ortaya çıkan bu skandal iddia, Kamu Yeterlik Sınavı’na giren tüm adayları ayağa kaldırdı.

İddialar üzerine bazı adayların Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’na şikayette bulunduğu, Köseoğlu’nun ise konuyla ilgili derhal soruşturma başlatacağı sözünü verdiği öğrenildi.

