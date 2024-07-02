Soprano Demetra George Mustafaoğlu, 21 Temmuz’da Bel-Paz Rekreasyon Alanı’nda sahne alacak

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yararına verilecek yardım konseri, 21 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de Bel-Paz Rekreasyon Alanı’nda (Girne-Alsancak Çevre Yolu, Mr. Pound Plus karşısı) yer alacak.
250 Türk Lirası olarak belirlenen konser bilet satışlarından elde edilecek gelir Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.
Biletler, www.kibrisbiletcim.com adresinden ve Girne Belediyesi Hizmet Binası’ndan temin edebilecek.
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