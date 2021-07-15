Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, akaryakıt zammına tepki gösterdi



Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç yaptığı yazılı açıklamada pandeminin etkilerinin azaltılması gerekirken bir de zam ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek “sonumuz geldi” dedi

Açıklama şöyle:

“Değerli kamuoyu, bizler Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği olarak pandemi koşullarında en çok etkilenen sektörlerden biriyiz. Birçok olumsuzlukları yaşamamıza rağmen, ayakta kalmaya çalışsak da petrole gelen zamların, dövizin başını alıp gitmesi, faizlerin yükselmesi biz toplu taşımacıların sonunu getirdiğini ve battığımızı kamuoyuna ve hükümet edenlere bildiriyoruz.

Akaryakıta gelen son zamların bizleri çok etkilediğini, ve araçları hareket ettirecek durumda olmadığımızı, hükümetimize bildirmemize rağmen köklü çözümler yerine bizlere sadece zam vererek ve bu sorunun çözülebileceğini zannetmelerini, esefle karşılıyoruz. Gelecek zamların yolcu kapasitesinin düşmesine neden olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden köklü çözümler getirilip toplu taşımacılık ucuzlatılmaz ise trafikte daha büyük problemler yaşanacağı aşikardır.

Çözüm ise akaryakıtın toplu taşımacıya fonsuz verilmesinin sağlanması, giderlerimizde KDV oranlarının sıfıra çekilmesi, vergilerden bir müddet muafiyet sağlanması gibi çözümler getirilmelidir. Unutulmaması gerekiyor ki toplu taşımacılık bir ülkenin kan damarıdır, saygılarımızla sağlıklı günler dileriz.”

