Sonsuz Maviliklerde Arda ile buluşuyoruz

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, geleneksel Kite Surf etkinliğinin 8.si ile 2-3 Temmuz 2022’de Yedidalga - Heaven Surf House’da anılıyor.



Her yıl “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla düzenlenen Kite Surf Etkinliği’nin 8.’si söz konusu tarihlerde 11.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Etkinlik, “Uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Arda’nın ailesi konuyla ilgili açıklamasında, “mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmaya davet ederiz” dedi.

