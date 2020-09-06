Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkemizde yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs vakalarına karşın insanlarımızın çok rahat olduğunu dile getirerek bu konudaki görüşünü paylaştı.

İşte Serpal'ın paylaşımı:

"Kişiye sorsalar ;önce sağlık yoksa eğlence mı diye çok büyük çoğunluk önce SAĞLIK diyecek,geldiğimiz bu noktada vaka sayılarının katlanarak arttığı bu günlerde insanlarımızın bu kadar rahat oluşu mekan sahiplerinin gerekli önlemi almayışları,sağlık kurulunun sağlık konusunda 1 adım önde olması gerekirken ,zamanında alınmayan kararlar nedeniyle önümüzdeki günlerde çok insanımızın kendilerini bu vakaların içinde olması kaçınılmaz olacaktır.Çok geç olmadan herkes üstüne düşeni lütfen yapsın,bu salgın öldürmüyor olabilir ama bir süre rahatınızın kaçacağı,özgürlüğünüzün kısıtlanacağı ve sevdiklerinizin çok üzüleceği gün gibi ortadır.Sonradan KEŞKE DEMEMEK için iyi düşünün önce SAĞLIK MI ,YOKSA KONTRÖLSÜZ MEKANLARDA EĞLENCE Mİ?"