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Son dakika: Yeşilırmak'ta yangın

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Son dakika: Yeşilırmak'ta yangın
Ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerinden olan Yeşilırmak köyünde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Yangının hızla Bademliköy'e doğru ilerlediği bildirildi.
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