Son dakika: Kahreden haber

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Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti.

Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel'in oğlu olan Birkan Uzun'un Amerika'ya dönüşünde kayak yapmaya gittiği ve burada çığ altında kalarak hayatını kaybettiği gelen ilk bilgiler arasında.

Birkan Uzun için KKTC Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. 

2 hafta önce zirveye çıkmıştı

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 16 Aralık'ta Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanmıştı.

Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan aslen Güzelyurtlu olan Birkan Uzun,  4.892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşmıştı.

28 yaşındaki Uzun, Antarktika kıtasındaki Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanma hedefinin, dünyanın yedi kıtasının her birinin en yüksek dağına tırmanmayı içeren “Yedi Zirveler” projesinin beşinci ayağını oluşturduğunu söylemişti.

Seattle’da özel bir firmada yatırım danışmanlığı yapan Birkan Uzun kendi sosyal medya hesabı üzerinden, Vinson Dağı zirvesinden fotoğraf ve video yayımlamıştı.

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