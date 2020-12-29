Son dakika: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanıyor

Adanın iki tarafında bugün yaşanan vaka patlaması endişe yarattı.
Güney Kıbrıs'ta covid-19 salgınında yaşanan rekor artış ve ülkemizde yerel bulaşın patlamasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi saat 21.30'da acil olarak toplanma kararı aldı.
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