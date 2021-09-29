banner583
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
65 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
 
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
2.1B 0
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
15 0
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
21 0
11 0
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
14 0
banner661

Son çare eylem

banner476

Şoför okulları daha önce Meclis önünde yaptıkları eylemde kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti ve son çare olarak eyleme gidip sınav koymayacaklarını bildirdi

Son çare eylem

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, Ehliyet Müfettişliği önünde basın açıklaması yaparak, kamuoyunun ehliyet sınavları ve şoför okullarıyla ilgili “yalan ve yanlış” bilgilerle yanıltıldığını belirtti.
Birlik, şoför okullarının sorunlarıyla ilgili tek temsiliyet hakkının Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nde olduğunu kaydetti.
Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği üyesi Seyhun Bıkmaz hazırlanan basın açıklamasını okudu.
Geçen hafta kamuoyunun ehliyet sınavları ve şoför okullarıyla ilgili olarak “yalan ve yanlış” bilgilerle yanıltıldığı belirtilen açıklamada, “Şoför okulu ve şoför okulları birlik yöneticisi sıfatı olmayan ve sektörü temsil etmeyen bir kişinin” Başbakan ve Ulaştırma Bakanı’na ziyaretlerde bulunduğu savunuldu.
Şoför okullarının sorunlarını çözmek için Ulaştırma Bakanı ve/veya Başbakan’ın ve/veya müsteşarlarının katıldığı bir toplantı olmadığı kaydedilen açıklamada, Birlik Başkanı Emirzade Tilki’nin şoför okullarını temsilen katıldığı resmi olmayan, sadece fikir ve temennilerin konuşulduğu bir görüşmenin Trafik Dairesi’nde yapıldığı ifade edildi. Görüşmede, uzlaşı çıkmadığı, derin fikir ayrılıkları ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, bu nedenle yazılı ortak bir açıklama metni ortaya çıkmadığı kaydedildi.
Pandemi sürecinde biriken ehliyet sınavlarının manuel randevu sistemiyle yapılması konusunda uzlaşıldığının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, birliğin elinde 40 tane şoför okulunun manuel randevu sistemine “hayır” dediği imzalar mevcut olduğu belirtildi.
Açıklamada, yeni şoför okulu izinlerinin zorlaştırılması ve gümrüksüz araç konusunun, Birlik Başkanı Emirzade Tilki’nin katıldığı Trafik Dairesi’nde yer alan özel görüşmede konuşulduğu ancak üzerinde anlaşılmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, basında çıkan ve uzlaşı diye bahsedilen toplantıya siyasilerin katılmadığı bildirildi.
Birlik Başkanı Tilki, pandemi nedeniyle zor günler yaşadıklarını ve daha önce Meclis önünde yaptıkları eylemde kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmediğini savundu. Tilki, “Son çaremiz eylem olacak ve sınav koymayacağız” dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.