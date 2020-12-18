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Son 24 saatte 43 yeni vaka

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Son 24 saatte 43 yeni vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün sabah telefoniyen katıldığı bir TV programında koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta konusunda açıklamalarda bulundu.
Pilli, dün akşam üzeri saat 17.00 itibariyle açıklanan 33 pozitif vakaya ilaveten 10 vaka daha tespit edilmesi nedeniyle son 24 saate 43 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
10 vakanın 5 tanesinin karantinada olan temaslılar olduğunu belirten Bakan Pilli, diğer beş tanesinin ise yerel vakalar olduğunu vurguladı.
Bakan Ali Pilli, halka seslenerek ipin ucunun kaçmadan herkesin uyarılara uyması gerektiğinin altını çizdi.
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