Solyalı “Kast’a götürecek iddialarla geri geleceğiz”

CTP Milletvekili ve Avukat Solyalı, memlekete geri döndüklerinde, mahkemeyi “kast”a götürecek iddiaları her katta yeniden görüşeceklerini ve geri geleceklerini dile getirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Avukat Ürün Solyalı, ortaya koydukları kararlılıklarından, acılarına rağmen bu topraklara geri dönme güçleri ve dirayetlerinden dolayı ailelere yeniden büyük bir saygı duyduğunu kaydetti, süreci olgunlukla takip ediyor olmalarını selamladı.

Solyalı, duruşma devam ederken Adıyaman Adliye Sarayı önünde BRT’ye yaptığı değerlendirmede, oturumlarda, savunma avukatlarının “Neden İsias Otel davası görüşülüyor, neden diğerleri görüşülmüyor? Neden bu kadar erken görüşülmeye başlandı?” sorularını yönelttiğini aktardı.

Solyalı, bu sorularının cevabının çok açık olduğunu, ailelerin ortaya koyduğu kararlılık ve Kuzey Kıbrıs’ta her katta, ailelerin yaşadığı acının hissedilmesi ve omuz omuza, kol kola verilerek gerekli girişimlerin hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs nezdinde yaratılabilmesi olduğunu kaydetti.

Buna ek olarak, “Hiçbir yerde 72 can, bir anda kum yığının altında boğularak ölmedi” diyen Solyalı, bu davanın yapı güvenliği açısından Türkiye’ye önemli bir mesaj vereceğini ve Kuzey Kıbrıs’ın taraf olarak iradesinin bir yansıması olacağını vurguladı.

Yoğun bir şekilde devam eden duruşmada avukatların beyanları hakkında bilgi veren Solyalı, dün müşteki avukatlarını, sanıkların tutuklu kalması yönünde iddialarını ortaya koyarken, otelin, “bile isteye”, “yalan beyanla” ve “sahte imzayla”, öngörülebilecek bir şekilde toplu mezar haline getirildiğine ve bir kastın varlığına ilişkin beyanlarda bulunduklarını aktardı.

Solyalı, bugün ise, sanıkların tahliyesi için avukatlarının ciddi bir performans sergilediğini kaydetti. Solyalı, beyanlarında, otelin kendilerinin de kullandığı bir alan olarak ortaya çıktığı, günlük iş hayatlarının orada geçtiği, depremin sarsıntısının çok yüksek olduğu ve kesinlikle öngörülemeyecek bir şey olduğu yönünde mahkemeyi ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Şu anda yarısına gelinen savunma avukatlarının dinlenmesinin bitmesiyle mahkemenin, tahliye, tarafların katılımı, avukatların başka dosyalara yönelik talepleri ve belediye çalışanları ve sorumlularının dahil edilmesi gibi bir çok konuda karar vereceğini söyleyen Solyalı, bu celsede hem duygusal hem hukuki boyutu yaşadıklarını ifade etti.

Solyalı, memlekete geri döndüklerinde, mahkemeyi “kast”a götürecek iddiaları her katta yeniden görüşeceklerini ve geri geleceklerini dile getirdi.