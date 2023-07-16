Solo Türk gösterisi sırasında ve öncesinde uçuş güvenliği için NOTAM yayınlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarın saat 10.45'ten, 19 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'e kadar KKTC Hava Sahası içerisindeki tüm hava sporlarını ve dron uçuşlarını yasaklayan bir NOTAM yayımladı.

Bakanlık açıklamasına göre, söz konusu NOTAM, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 49'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek Solo Türk gösterisi sırasında ve öncesinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla yayımlandı.

NOTAM'ın geçerli olduğu süre boyunca yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporları ile dron uçuşları yapılamayacak.

