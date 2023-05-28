banner913
banner932
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
84 0
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
68 0
 
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
138 0
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
721 0
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
22 0
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
36 0
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
93 0
banner915

Solmaz Şahin, yeni kitabını okurları için imzaladı

banner476

banner825
Solmaz Şahin, yeni kitabını okurları için imzaladı
banner931

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Solmaz Şahin yeni kitabını Merit Liman Casino’da imzaladı

Kişisel gelişim ve bilinç altı dönüşüm uzmanı, eğitmen ve yazar Solmaz Şahin Derin Yol’dan sonra yeni kitabı Onun Adı Hayat’ın imza günleri için Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Merit Liman Casino’nun başarılı Halkla İlişkiler Müdürü Vesile Tanrıöver’in düzenlediği ve profesyonel ekibinin de katıldığı organizasyonda keyifli dakikalar yaşandı.

Profesyonel yaşam koçluğu da yapan Solmaz Şahin, 1 Haziran’a kadar Girne’de danışanlarıyla ve okurlarıyla buluşmaya devam edecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.