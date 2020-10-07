Soli Antik Kentindeki Kuğu Mozaiğinin replikası yapıldı

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı” altında finanse edilen ve Lefke Turizm Derneği ve Doğa Dostları Kıbrıs tarafından yürütülen “İki-toplumlu Diyaloğun Geliştirilmesi” Projesi kapsamında Soli antik kentindeki kuğu mozaiğinin bir replikasının yapıldığını belirtti.
Mozaik sanatçısı Tijen Şeherlioğlu’nun iki ayda tamamladığı eser dün Lefke Turizm Derneği’ne teslim edildi.
Karlıtaş, Kıbrıs’ın tarihi bir sembolünü yaşatmak açısından önemli olan bu eserin dernek binasında sergileneceği ve projenin ileriki safhalarında, Lefke’ye değer katacak ve çehresini değiştirecek sanatsal çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
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