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Sol Gençlik: “Değişimi gerçekleştirmek için mücadeleye devam”

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Sol Gençlik: “Değişimi gerçekleştirmek için mücadeleye devam”
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Sol Gençlik, sosyal adalet, eşitlik ve insanca yaşama hakkı için kararlılıkla ilerleyeceklerini belirterek, değişimi gerçekleştirmek için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.


Sol Gençlik’ten yapılan yazılı açıklamada, genç sosyalistlerin, birlikte hareket ederek güçlü olacağına inançla diğer sosyalist gruplar, aktivistler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak dayanışmayı güçlendireceği kaydedildi.
Açıklamada, toplumun geniş kesimlerine sosyalist idealleri ve mücadelelerini anlatmak için çeşitli iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılacağı belirtilerek, mücadelelerinin sadece Kıbrıs'ın kuzeyinde değil, tüm Kıbrıs ve aynı zamanda uluslararası arenada da devam edeceğine işaret edildi.
Açıklamada, “Diğer sosyalist hareketlerle birlikte çalışarak, küresel ölçekte daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
 
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