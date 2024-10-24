“Sokaklarda güven içinde yürümek istiyoruz”

Helin Reessur’un teyzesi Cihan Tüccar, “Suçluya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini bekliyoruz, ancak yasalarımıza göre bu ceza 40 yıl anlamına geliyor ve bu, suçlunun 61 yaşında serbest kalabileceği anlamına geliyor. Bu, kesinlikle kabul edilemez” dedi

İskele Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde Sefer Buğra Altundağ tarafından öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un davası, 24 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da İskele Mahkemesi’nde görülecek. Altundağ'ın cezası bugün belli olacak.

Duruşma öncesinde Kıbrıs Postası tv’ye konuşan Reessur’un teyzesi Cihan Tüccar, olay yerinin drone ile çekilmiş görüntülerinin paylaşılmasının kendilerinde derin bir travma yarattığını ifade etti.

Tüccar, ilk başlarda toplumun desteğini çok yoğun bir şekilde hissettiklerini belirterek, “Mağusa’da birçok sivil toplum örgütü, partilerin kadın kolları ve bireyler yanımızda durdu, bu bizim için çok anlamlıydı. Helin’in arkadaşları da onun anısına kermesler düzenledi ve toplanan para sokak hayvanlarına yardım için kullanıldı, çünkü Helin sokak hayvanlarını çok severdi” dedi. Toplumdan gelen bu tür desteklerin farkındalık yaratma ve davanın ciddiyetini kavratma açısından önemli olduğunu vurgulayan Tüccar, zamanla ilginin azalmasının ise kendilerini üzdüğünü ifade etti.

ABİSİ, KARDEŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Medyanın duyarsız yaklaşımlarından da büyük rahatsızlık duyduklarını dile getiren Tüccar, “Helin’in ismi ve olayın detayları her yerde yayımlandı. Abisi, kardeşinin öldürüldüğünü sosyal medyadan öğrendi. Ayrıca olay yerinin drone ile çekilmiş görüntülerinin paylaşılması bizde büyük bir travma yarattı” dedi.

“AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Tüccar, hukuki süreçle ilgili beklentilerini ise şöyle dile getirdi:

“Hukuki süreçte verilecek hiçbir ceza Helin’i geri getirmeyecek, ancak bu tür olayların tekrarlanmaması için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Suçluya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini bekliyoruz, ancak yasalarımıza göre bu ceza 40 yıl anlamına geliyor ve bu, suçlunun 61 yaşında serbest kalabileceği anlamına geliyor. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Cezaevlerinde suçluların topluma kazandırılması için sistemlerin oluşturulması ve suçluların sadece özgürlüğünü kaybetmekle kalmayıp, topluma bir şeyler geri vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, katil ‘Babamdan korktuğum için öldürdüm’ dedi. Bu çok önemli bir detay, çünkü o ailede iki küçük çocuk daha var ve hiçbir çocuk suçlu doğmaz. Ailenin de incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adaletin hızlı ve etkili işlemesi en büyük beklentimizdir.”

“MAHKEME ÖNÜNDE EYLEM DÜZENLEYECEĞİZ”

Helin’in anısına yapılan ve yapılması planlanan etkinliklerden de bahseden Cihan Tüccar, “Helin’in anısına, onun arkadaşları tarafından kermesler düzenlendi, toplanan paralar sokak hayvanlarına yardım için kullanıldı. Ayrıca Helin’in küçüklüğünden beri diktiği ağaçların olduğu alanı bir hatıra ormanı olarak yaşatmayı planlıyoruz. Bu orman hem onun anısını yaşatmak hem de toplumda farkındalık yaratmak açısından önemli bir simge olacak. 18 Ekim’de planladığımız ağaç dikme törenini gerçekleştiremedik, ancak bu etkinliği ilerleyen bir tarihte yapmayı planlıyoruz. 24 Ekim’de ise mahkeme önünde bir eylem düzenleyeceğiz. Bu tür etkinliklerle kadın cinayetlerine ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı, Helin’in adını yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Tüccar, kadın hakları konusunda mücadele eden bir birey olarak hukuki süreçlerin yeterince hızlı ve adil işlemediğini düşünüyor. “Maalesef hukuki süreçlerin yeterince hızlı ve adil işlemediğini düşünüyorum. Helin’in davası bile açık olmasına rağmen neredeyse iki yıldır sürüyor. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ülkemizde ciddi eksiklikler var. Hukuki süreçlerde caydırıcı cezalar verilmediği sürece, bu tür olayların devam etmesi kaçınılmaz hale geliyor. Adaletin hızlı, caydırıcı ve adil olması, kadınların ve çocukların haklarının korunması için elzemdir. Ayrıca, suçluların rehabilite edilip topluma kazandırılmaları da önem taşıyor” diyerek hukuki süreçlerdeki aksaklıklara dikkat çekti.

Son olarak, 24 Ekim’deki mahkeme için halka çağrıda bulunan Cihan Tüccar, “24 Ekim’deki mahkemeye katılım çok önemli. Bu sadece Helin için değil, tüm kadınlar ve çocuklar için adalet arayışının bir parçasıdır. Katılım ne kadar büyük olursa, sesimiz o kadar güçlü duyulacak ve bu dava unutulmayacak. Sokaklarda güven içinde yürüyebileceğimiz bir dünya istiyoruz ve bu tür davalara sahip çıkmak toplumun bu tür olaylara karşı duruşunun göstergesi olacaktır. Herkesi adalet talebimizi dile getirmeye ve sürece destek olmaya davet ediyorum. Birlikte daha güçlü olabiliriz ve adil bir gelecek için sesimizi duyurmalıyız,” ifadelerini kullandı.