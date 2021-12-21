“Sokaklarda bağrışmalar, çocukların ağlamaları vardı”

Kanlı Noel olayları sırasında genç bir teğmen olan Çetin Serez, "Lefkoşa 21 Aralık'ta kuşatılmış durumdaydı, herkes telaş içerisindeydi. Sokaklarda bağrışmalar, çocukların ağlamaları ve keşmekeş vardı” dedi



Kanlı Noel saldırılarına tanık olan ve 1963-1974 arasında Rumların "soykırım girişimlerine" karşı mücadele eden Kıbrıs Türkü mücahitlerden Çetin Serez, "21 Aralık 1963 olayları, bir hadise veya olay değil, bir soykırımın Rumlar tarafından başlatılma günüdür" diyerek, bunların, Kıbrıs Türkleri için çok acı günler olduğunu belirtti.

Rumların, 21 Aralık'ta Lefkoşa'ya saldırmalarının ve "soykırımı" gerçekleştirmek için dört bir taraftan ağır silahlarla ateş açmalarının, kendilerini direnmeye zorladığını aktaran Serez, Kıbrıs Türkü'nün o gün tek yumruk olarak milli mücadeleye katıldığını kaydetti.

Kanlı Noel olayları sırasında genç bir teğmen olduğunu hatırlatan Serez, şöyle devam etti:

"Lefkoşa 21 Aralık'ta kuşatılmış durumdaydı, herkes bir telaş içerisindeydi. Sokaklarda bağrışmalar, çocukların ağlamaları ve keşmekeş vardı. Kıbrıs Türkü'nün, mücadeleyi erkenden, o gün başlatması bir milattı. 1964'te Rumlar birçok yerden, 103 köyden vatandaşlarımızı kovdular, öldürdüler ve gömdüler. Rumlar, 24 saatte Kıbrıs Türkü'nü imha etmek için yapmış oldukları planlara güvenerek, her taraftan saldırdılar. Fakat Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Türkü'nün koruyucusu bir ana vatan vardı. Bunu bilmelerine rağmen '24 saat içerisinde bunları bir soykırımla imha edersek bu iş biter' diyorlardı."

Ada'nın 307 yıl Osmanlı idaresinde kaldığını ve 1878'de İngilizlere kiralandığını hatırlatan Serez, o günden itibaren Rumların, Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) için naralar attığını ve bunun sürdüğünü söyledi.

Serez, "Rumların gayesi, Kıbrıs Türkü'nü Kıbrıs'tan kovmak ve Ada'yı Yunanistan'a bağlamaktır. Biz 11 yıl, namüsait şartlar altında Beşparmak Dağları'nda, Lefkoşa hisarlarında, Mağusa Kalesi'nde ve diğer bölgelerde, gururla, başımız dik Kıbrıs Türkü'nün can, mal ve namusunu korumak için savaştık. Biz, 11 yıl Türk Kızılay yardımıyla yaşadık. Askerimizin gıda maddesi Kızılay'dan geldi. Kıbrıs Türkü yılmadı." diye konuştu.

