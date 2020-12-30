Sokak hayvanlarını unutmadılar

Türk Riders Chopper Club’ın Kuzey Kıbrıs’taki üyeleri, Girne hayvan barınağına mama ve maddi bağışta bulundu

Türk Riders Chopper Club, sokak hayvanlarını unutmadı…Beş ülkede faaliyetlerini sürdüren Türk Riders Chopper Club’ın Kuzey Kıbrıs’taki üyeleri geçtiğimiz Pazar günü Girne hayvan barınağını ziyarete gittiler.Barınağa destek projesi altında gelen TRCC ekibi, yardımlarını yaptıktan sonra barınağı gezerek orda yaşayan küçük dostlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştı. Sokak ve barınaktaki hayvanlar için farkındalık yaratmak isteyen kulüp üyeleri 200 kilo mama ve bir miktar maddi bağışta bulunarak canlarımıza sahip çıktılar. Sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi amaçlayan TRCC ailesi yardımlaşma ve dayanışma adına, başka bazı projelere de imza atmak istediklerini belirtti.