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Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandılar

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Mağusa’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden Berna Lütfioğlu ve Gökhan Çakır’ın tasarrufunda uyuşturucu tespit edildi

Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandılar
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Mağusa’da dün akşam Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen Berna Lütfioğlu ile Gökhan Çakır’ın tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu.
Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlılar dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Mahkeme, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile haklarında soruşturma başlatılan zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Kemal Onbaşı mahkemede verdiği ifadesinde, 17 Ocak 2021 tarihinde saat 22:55 sıralarında Mağusa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında, Bakanlar Kurulu tarafından alınan Sokağa Çıkma Yasağı’na rağmen seyir halinde tespit edilen DY 405 plakalı aracın durdurulduğunu belirtti.
Araç sürücüsünün zanlı Gökhan Çakır, araçtaki yolcunun ise Berna Lütfioğlu olduğunun tespit edildiğini belirten Onbaşı, polis ekipleri tarafından araçta yapılan kontrolde ise şüpheli bir paket bulunması üzerine Narkotik Şube’ye haber verildiğini açıkladı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan kontrolde söz konusu paketin içerisinde yaklaşık 200 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini belirten Onbaşı, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.
Yürütülen soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Onbaşı, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
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