Sokağa çıkma yasağı olmayacak

Özersay, “21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilecek” iddialarıyla ilgili, “Evet, bu tip spekülasyonlar yapıldı. Böyle bir şey konuşulmadı. İhtiyaç olsaydı konuşulurdu. Salgın kontrolümüzdedir" dedi





Özersay, “Geç kalmalara, yitirilen fırsatlara bakmak yerine, şimdi neredeyiz ve nereye doğru gidiyoruz noktasına bakalım diye düşünüyorum” diyerek, birkaç gün içinde çok ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.

“Gönül isterdi ki bu tedbirlerin bir kısmı daha önce yürürlüğe konsun” diyen Özersay, tedbirlerin alındığı 2 gün öncesinin de çok da geç olmadığını ve kararların alınabildiğini kaydetti.

Artık ülkeye karantinasız girişlerin söz konusu olmadığını, Türkiye’den gelen herkese kısa süreli karantina uygulandığını anımsatan Özersay, gelecek haftanın başına kadar uçak ve gemi seferlerinin durdurulmuş durumda olduğunu belirtti.

Karantinalı girişlerin başlamasının ardından, karantina merkezlerinde doluluk yaşandığı ifade ederek, “sistem yeniden rayına otursun diye, seferleri durdurarak biraz ara verdik” dedi.

Karantina merkezlerinin çok hızlı bir şekilde dolduğunu, beklenenden fazla yolcu geldiğini çünkü biletlerin, kısa süreli karantina kararından önce alındığını ifade eden Özersay, “bundan sonra bir azalma olacak” şeklinde konuştu.

“500 TEMASLI İZOLE ALTINDA”

Yurtiçindeki pozitif vakaların her birinin epeyce temaslısının bulunduğu, bu kişilerin temaslı takip kapsamında toplandığını, 500 kadar temaslının, otel ve yurt benzeri yerlerde izolasyon altına alındığını kaydeden Özersay, “Bu da karantina merkezlerinin çok hızlı bir şekilde dolmasına neden olan en önemli ikinci faktör” dedi.

Pazartesi gününden itibaren, 7 günlük kısa süreli karantina süresini doldurup, izolasyondan çıkacak olan insanların olduğunu belirten Özersay, “Büyük ihtimalle gelecek hafta başlatacağımız sınırlı seferlerle gelecek kişilerin girebileceği alanlar oluşturulacak” şeklinde konuştu.

“SALGIN KONTROLÜMÜZDE”

Endişeye edecek, “salgın kontrolden çıktı” denecek bir durumun olmadığını söyleyen Özersay, “Salgın kontrolümüzdedir” diyerek şöyle devam etti:

“Neden bunu söylüyorum? Çünkü 2 gün önce çıkan yerel vakalar, katlanarak artar durumda olsaydı, gerçekten endişe etmek gerekecekti. Temaslıların hızlı bir biçimde toplanmış olması, izolasyonda olmaları, çıkacak olan vakaların o havuzdan çıkacak olması, kontrolü sağlıyor.”

Tesadüfi testleri arttıracaklarını ifade eden Özersay, “her gün yurtdışından, gemi ya da uçak seferleriyle ülkeye gelen 750 ile 1000 kişiye PCR testi yaptırıyorduk. Şimdi gelen kişiler durdu ve günde ekstra 1000 PCR yapma şansımız açığa çıktı” dedi.

Hafta başında başlayacak seferlerle gelen kişilerin, hali hazırda 7 gün kısa süreli karantinaya gireceğini, bu nedenle ikinci PCR testinin yaptırılmaya gerek kalmayabileceğini ifade eden Özersay, “Rasgele test denen uygulamayı memleket genelinde yapma kapasitemiz ortaya çıktı. Bunu daha fazla kullanma şansı bulduğumuz için yerel bulaş olmadan tespit etme şansımız doğmuş oldu” şeklinde konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARI… “SPEKÜLASYON”

Önceki gün tespit edilen pozitif vaka sayısına bakıldığında, salgının kontrol altına olduğunun görüldüğünü söyleyen Özersay, “21 gün sokağa çıkma yasağı” iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Evet, bu tip spekülasyonlar yapıldı. Böyle bir şey konuşulmadı. İhtiyaç olsaydı konuşulurdu. Bugünden sonra şartlar olumsuza giderse konuşulabilir ama en son noktada konuşulabilir. Samimiyetle söylüyorum ki, öyle kötü bir noktada değiliz. Öyle bir noktaya da gitmiyoruz. Salgın kontrol altında.”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilecek” iddialarıyla ilgili, “Evet, bu tip spekülasyonlar yapıldı. Böyle bir şey konuşulmadı. İhtiyaç olsaydı konuşulurdu” dedi. Kudret Özersay , Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ programına telefonla bağlanarak, ülkedeki salgınla ilgili son durumu paylaştı.Özersay, “Geç kalmalara, yitirilen fırsatlara bakmak yerine, şimdi neredeyiz ve nereye doğru gidiyoruz noktasına bakalım diye düşünüyorum” diyerek, birkaç gün içinde çok ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.“Gönül isterdi ki bu tedbirlerin bir kısmı daha önce yürürlüğe konsun” diyen Özersay, tedbirlerin alındığı 2 gün öncesinin de çok da geç olmadığını ve kararların alınabildiğini kaydetti.Artık ülkeye karantinasız girişlerin söz konusu olmadığını, Türkiye’den gelen herkese kısa süreli karantina uygulandığını anımsatan Özersay, gelecek haftanın başına kadar uçak ve gemi seferlerinin durdurulmuş durumda olduğunu belirtti.Karantinalı girişlerin başlamasının ardından, karantina merkezlerinde doluluk yaşandığı ifade ederek, “sistem yeniden rayına otursun diye, seferleri durdurarak biraz ara verdik” dedi.Karantina merkezlerinin çok hızlı bir şekilde dolduğunu, beklenenden fazla yolcu geldiğini çünkü biletlerin, kısa süreli karantina kararından önce alındığını ifade eden Özersay, “bundan sonra bir azalma olacak” şeklinde konuştu.Yurtiçindeki pozitif vakaların her birinin epeyce temaslısının bulunduğu, bu kişilerin temaslı takip kapsamında toplandığını, 500 kadar temaslının, otel ve yurt benzeri yerlerde izolasyon altına alındığını kaydeden Özersay, “Bu da karantina merkezlerinin çok hızlı bir şekilde dolmasına neden olan en önemli ikinci faktör” dedi.Pazartesi gününden itibaren, 7 günlük kısa süreli karantina süresini doldurup, izolasyondan çıkacak olan insanların olduğunu belirten Özersay, “Büyük ihtimalle gelecek hafta başlatacağımız sınırlı seferlerle gelecek kişilerin girebileceği alanlar oluşturulacak” şeklinde konuştu.Endişeye edecek, “salgın kontrolden çıktı” denecek bir durumun olmadığını söyleyen Özersay, “Salgın kontrolümüzdedir” diyerek şöyle devam etti:“Neden bunu söylüyorum? Çünkü 2 gün önce çıkan yerel vakalar, katlanarak artar durumda olsaydı, gerçekten endişe etmek gerekecekti. Temaslıların hızlı bir biçimde toplanmış olması, izolasyonda olmaları, çıkacak olan vakaların o havuzdan çıkacak olması, kontrolü sağlıyor.”Tesadüfi testleri arttıracaklarını ifade eden Özersay, “her gün yurtdışından, gemi ya da uçak seferleriyle ülkeye gelen 750 ile 1000 kişiye PCR testi yaptırıyorduk. Şimdi gelen kişiler durdu ve günde ekstra 1000 PCR yapma şansımız açığa çıktı” dedi.Hafta başında başlayacak seferlerle gelen kişilerin, hali hazırda 7 gün kısa süreli karantinaya gireceğini, bu nedenle ikinci PCR testinin yaptırılmaya gerek kalmayabileceğini ifade eden Özersay, “Rasgele test denen uygulamayı memleket genelinde yapma kapasitemiz ortaya çıktı. Bunu daha fazla kullanma şansı bulduğumuz için yerel bulaş olmadan tespit etme şansımız doğmuş oldu” şeklinde konuştu.Önceki gün tespit edilen pozitif vaka sayısına bakıldığında, salgının kontrol altına olduğunun görüldüğünü söyleyen Özersay, “21 gün sokağa çıkma yasağı” iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:“Evet, bu tip spekülasyonlar yapıldı. Böyle bir şey konuşulmadı. İhtiyaç olsaydı konuşulurdu. Bugünden sonra şartlar olumsuza giderse konuşulabilir ama en son noktada konuşulabilir. Samimiyetle söylüyorum ki, öyle kötü bir noktada değiliz. Öyle bir noktaya da gitmiyoruz. Salgın kontrol altında.”