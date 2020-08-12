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"Sokağa çıkarken maske takmayana ceza kesilmesi söz konusu olamaz"

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"Sokağa çıkarken maske takmayana ceza kesilmesi söz konusu olamaz"
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, katıldığı BRT'deki Levent Kutay'ın sunduğu programda polisin "maske takmazsanız yasak işlem yapacağız" açıklamasını yorumladı.
Özdenefe, Ülkede sokağa çıkma yasağı olmadığı için polisin maske takmayana ceza kesmesinin yasalara göre söz konusu olamayacağını söyledi.
Özdenefe, Bakanlar Kurulunun 1 Haziran itibarıyla sokağa çıkma yasağını yenilemediğini hatırlattı.
Özdenefe, "Maske takma ile ilgili düzenleme sokağa çıkma yasağı emirnamesi altında idi. Bu konudaki en son emirname 14 Mayıs tarihlidir ve 1 Haziran itibarı ile yürürlükte değildir" dedi.
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