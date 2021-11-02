Şok eylemler kapıda

KAMUSEN, KAMU-İŞ ve KTAMS, zamları protesto etmek amacıyla şok grev ve eylem yapma kararı aldı. Sendikalar, halka arabalarının dikiz aynalarına bugünden itibaren siyah kurdele takarak, zamlara karşı tepki koyma çağrısı yaptı





Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamları protesto etmek amacıyla şok grev ve eylem yapacağını açıkladı.

Sendikalar, halka da bugünden itibaren arabalarının dikiz aynalarına bugünden itibaren siyah kurdele takarak, zamlara karşı tepki koyma çağrısı yaptı.

KAMUSEN, KAMU-İŞ ve KTAMS yöneticileri dün KAMUSEN binasında düzenlediği basın toplantısında zamları eleştirdi.

Basın toplantısında ilk sözü alan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, ülkenin sarsıntı yaşadığını savunarak, ekonomik ve siyasi krizlere işaret etti.

Bir yıla yakındır beklenen UBP kurultayının önceki gün sonuçlandığına değinen Atan, her şeyin kurultaya odaklandığı ülkenin enkaz içinde olduğunu öne sürdü.

3 sendika olarak zamlara karşı şok eylemler yapma kararı aldıklarını dile getiren Atan, “Hükümet edenlerin şunu bilmesi lazım, kimse bizi kendi vatanımızda, kendi toprağımızda bu durumlara düşüremez” dedi.

Hükümet edenlerin çıkarları doğrultusunda halkı ezmek için yemin etmiş gibi davrandığını ileri süren Metin Atan, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. “Bizim gailemiz halkımızdır” diyen Atan, hükümetin her ay sonu maaşların ödeneceği müjdesini vermesini de eleştirdi.

Akaryakıta ve tüp gaza yapılan zamlara dikkat çeken Atan “80’lerin Türkiye’sine dönük” iddiasında bulundu.

Hükümete kim gelirse gelsin, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara tepkilerinin büyük olacağını ifade eden Atan, “Bundan sonra zam kararı alırken 3 defa düşünsünler” şeklinde konuştu. Atan, şok eylemleri, peyderpey açıklayacaklarını belirtti.

Atan, tepkilerinin zamlara karşı olduğunu ifade ederek, diğer örgütlerin de kendi düşünceleri çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi. Atan, “Biz kıvılcımı başlatıyoruz, bunun da geri dönüşü yoktur” dedi.



