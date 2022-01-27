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Soğuk hava yollarda buzlanmaya neden oldu

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Dün akşam saatlerinde Girne - Değirmenlik Anayolu ile Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde yağan kar ve dolu nedeniyle yollarda buzlanma oldu

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Soğuk hava yollarda buzlanmaya neden oldu

Ülkemizde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava yollarda buzlanmaya neden oluyor. Dün akşam saatlerinde Girne - Değirmenlik Anayolu ile Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde yağan kar ve dolu nedeniyle yollarda buzlanma oldu.
Konuyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü Girne - Değirmenlik Anayolu ile Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana gelmesi nedeniyle sürücülere dikkatli sürüş çağrısı yaptı.
HAVA HAFTA BOYUNCA YAĞMURLU OLACAK
Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca yağmurlu olacağını, bugünden itibaren üç gün de don olayı beklendiğini bildirdi. 
Daireden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi  ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 
Havanın bugün ve Cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri don olayı beklenirken, Cumartesi parçalı bulutlu, sabah saatleri don olayı bekleniyor. Hava  Pazar parçalı  bulutlu, diğer günler parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12 - 15 ºC  dolaylarında seyretmesi bekleniyor. 
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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