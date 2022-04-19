Soğuk gitti sebze fiyatları düşmedi

Havaların mart ayına göre ısınmasına rağmen sebze fiyatlarında beklenen düşüş bir türlü gerçekleşmiyor





İğneden ipliğe kadar her türlü ürüne peş peşe gelen zamlar nedeniyle vatandaş iyice zor durumda kaldı. Vatandaşlar ise farklı çareler arayarak mutfak ekonomisini yönetmeye çalışıyor. Yüksek seyreden sebze fiyatlarının da uzun süredir beklenen seviyeye düşmemesinin nedenini ise üreticiler, mart ayındaki soğuk hava şartlarına bağlıyorlardı.

Patlıcanın kilosu 25 ile 35 liradan, domates ise 20 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Patates 15 - 20 lira arasında, salatalık ise 20 - 30 TL fiyat aralığında tezgahlarda yerini almaya devam ediyor. Soğan 10 lira, biber ise çeşide göre 35 ile 50 liradan tezgahlarda alıcısını bekliyor.

Marul, ıspanak, gibi yeşilliklerde ise değişen bir şey yok. Bu ürünler genel olarak 5 TL'den satılıyor.

Mutfaklarda başlıca kullanılan bu ürünler, giderleri pazar tezgahlarına göre çok daha fazla olan marketlerde de benzer fiyatlardan satılıyor.

GÜNEY'E Mİ SATILIYOR?

Yeşil hat üzerinden Kuzey Kıbrıs'ta üretilen ürünler Güney'e rahatlıkla satılabiliyor. Ülkede üretilen sebzelerin bir kısmı Güney'e satıldığı, bu nedenle iç piyasaya yetmediği için fiyatların arttığı sık sık gündeme geliyordu. Hatta Güney'deki iş insanları, Türk tarafından yeşil hat vasıtasıyla Güney'e ucuza ürün satıldığı için tepki bile göstermişti.

SUCUOĞLU'NUN SÖZÜ...

Şubat ayında olduğu mart ayında da kendisi ve ilgili bakanların katılımıyla yüksek fiyatlara yönelik sıkı denetimlerin yapılacağını açıklayan Başbakan Sucuoğlu, geçen sürede henüz bir adım atmadı. Ancak şubat ayında olduğu gibi geçtiğimiz hafta da Başbakan'ın ve bakanların yer aldığı fiyat denetimleri başlamadı. Marketlere yapılacak denetimlerin haberini önceden veren Sucuoğlu'nun, ne zaman denetime çıkacağı merakla bekleniyor. Tüketiciler Derneği, Ticaret Dairesi ile birlikte marketleri ziyaret edeceğini açıklaması üzerine Başbakan Sucuoğlu'na “Tüketici Onursal Ödülü” vermişti.



