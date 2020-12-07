ŞOFÖR OKULLARI ARAÇLI EYLEM YAPIYOR…

KKTC genelindeki tüm şoför okulları ve eğitmenleri, 1 Kasım’da durdurulan sınavların başlatılmaması nedeniyle Meclis önünde araçlı eylem yapıyor.
Eylemcilerin araçları Meclis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik tek şeritten sağlanıyor.
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