ŞOFÖR OKULLARI ARAÇLI EYLEM YAPIYOR…

EYLEMCİLER MECLİS ÖNÜNDE

KKTC genelindeki tüm şoför okulları ve eğitmenleri, 1 Kasım’da durdurulan sınavların başlatılmaması nedeniyle Meclis önünde araçlı eylem yapıyor.

Eylemcilerin araçları Meclis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik tek şeritten sağlanıyor.