“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”

Lefkoşa’da yaşayan Emine Eser isimli anne, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi olan oğlunu okul servisinden almak için 3 aylık bebeğiyle birlikte yola çıktıktan sonra korku dolu saatler yaşadı



Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde yaşayan Emine Eser isimli vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi olan oğlunu okul servisinden almak için 3 aylık bebeğiyle birlikte yola çıkan Emine Eser, “Dün (önceki gün) oğlum bana serviste bazı çocukların kendisine vurduğunu ve serviste görevli hostesin bu duruma müdahale etmediğini söyleyince ben de bugün (dün) hem çocuğumu servisten almak hem de hostesi uyarmak için bebeğimle birlikte yola çıktım. Otobüs şoförünün camını tıklattığım zaman ön kapıyı açmadı. Ben de arka taraftan dolanıp hostese durumu izah ettim ve çocukları uyarmasını istedim. Hostes bana, “Abla çocuklar otobüste istersen sen gel ve uyar” dedi. Ben de içinde bebeğimin olduğu bebek arabasını yol kenarında bırakarak otobüsün basamağından içeriye uzandım. Ne olduğunu anlamadan hostesin de otobüse binmesiyle birlikte şoför gaza basıp ilerlemeye başladı.

‘Abi bir dakika dur ben ineceğim’ dedim durmadı. ‘Abi durur musun, bebeğim arkada kaldı ne yapıyorsun’ dedim ama yine de fayda etmedi. En son çığlık atmaya başladım. Yaklaşık 700-800 metre gittikten sonra başka bir çocuğu indirmek için durduğu zaman otobüsten inebildim. Çocuğu indirmeyecek olsa yine durmayacaktı. Bu sürede benim 3 aylık bebeğim arkada tek başına bebek arabasının içerisinde yol kenarında kaldı” dedi.

Daha sonra otobüs şirketi yetkililerinin kendisini arayarak tehdit ettiğini ve özür dileyecekleri yerde ‘sizin otobüste bağırmaya ne hakkınız var’ dediğini söyleyen Emine Eser, okul yönetimine durumu şikayet ettiğini fakat otobüs şoförünün adını bilmediği ve plakayı da korkudan alamadığı için polise şikayetçi olamadığını dile getirdi.



Kaynak: Gıynık Haber