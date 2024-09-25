SocialTech Lab, BM SDG Digital GameChangers Ödülü'ne layık görüldü

Kıbrıs’ta SocialTech Lab, “Barış-Barışçıl ve Kapsayıcı Toplumlar İnşası” kategorisinde BM SDG Digital GameChangers Ödülü'ne layık görüldü.

SocialTech Lab'tan yapılan açıklamaya göre ö dül, 20 Eylül’de, New York'ta BM Genel Kurulu haftasında düzenlenen BM Gelecek Eylem Günleri Zirvesi'ndeki SDG Digital etkinliği sırasında, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG'ler) doğrultusunda gerçekleştirilen yenilikçi yaklaşımlar kutlandı.

Açıklamada, SDG Digital GameChangers Ödülü’nün, dijital teknolojilerden yararlanarak SDG'lere yönelik ilerlemeyi hızlandıran kuruluşları onurlandırdığı belirtilerek, bu yıl, 126 ülkeden bin 100'den fazla başvurunun uluslararası teknik uzmanlar ile dijital liderlerden oluşan jüri tarafından incelendiği belirtildi.

SDG Digital GameChangers Ödülü’ne layık görülen SocialTech Lab’ın kurucu ortakları Burak Doluay ve Steven Stavrou’nun, teknoloji ve girişimcilik iş birliği yoluyla kapsayıcı toplumları teşvik etmeye yönelik sekiz yıllık taahhütlerini vurgulayarak ödülü kuruluş adına kabul ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, SocialTech Lab’ın, teknoloji, girişimcilik ve barış inşası alanlarını birleştirerek topluluklar arasındaki farklılıkları gidermeyi, yerel değişim öncülerini güçlendirmeyi, sosyal ve çevresel sorunları çözmeyi ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde dayanıklı ekosistemler oluşturmayı amaçladığı ifade edilerek, bugüne kadar 6 binden fazla girişimci ve yenilikçi ile bir topluluk oluşturduğu belirtildi.

