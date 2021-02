TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusunda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, “5'li konferans için her tarafta yoğun bir hazırlık var. Bizde her şey gizli. Meclisten, mecliste temsil edilen partilerden de gizleniyor. Eminim hükümetin bile haberi yoktur. Ne yapıyorsunuz Sn. Tatar, bu toplumdan neyi gizliyorsunuz?” diye sordu. Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Pandemi, mutasyonlu virüs, kapanma, test ve aşılanmanın hızlandırılması, esnaf ve zanaatkarların sorunları, eve ekmek götüremeyenlerin dramı derken, Kıbrıs konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. TC Dışişleri Bakanından sonra adamızı İngiliz Dışışleri Bakanı da ziyaret etti. İşin ilginç yanı, İngiliz Bakanın adaya 'bir çözüm planıyla geldiği ve bunu taraflara sunduğu' iddia ediliyor. Öte yandan BM G.Sekreterinin her iki lidere de Sn.Lute aracılığıyla mesaj gönderdiği söyleniyor. Bugün Yunanistan Başbakanı adamızı ziyaret ediyor, iki gün sonra da Sn. Fuat Oktay gelecek. En önemli yan ise bizim bunları basından öğrenmemiz. Mart başında New-York'ta yapılacak 5'li konferans için her tarafta yoğun bir hazırlık var. Bizde ise herşey gizli. Meclisten, Mecliste temsil edilen partilerden de gizleniyor. Eminim Hükümetin bile haberi yoktur. Ne yapıyorsunuz Sn. Tatar, bu toplumdan neyi gizliyorsunuz?”