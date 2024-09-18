Skandal pankart

Yunanistan takımı Panathinaikos’un Güney Kıbrıs’ta Maccabi Tel Aviv ile oynadığı hazırlık maçında büyük bir skandala imza atıldı. Panathinaikos taraftarının olduğu kısımda “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” yazılı skandal bir pankart açıldı

Güney Kıbrıs'ta düzenlenen "Neofytos Chandriotis" turnuvasının finalinde geçen sezonun EuroLeague şampiyonu olan Yunanistan takımı Panathinaikos, önceki gün İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

Güney Lefkoşa'daki mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarının olduğu kısımda skandal bir pankart açıldı.

Taraftarların tribünlerde açtığı ve üzerine, "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali.. 50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazılı pankart büyük tepkiye yol açtı.

Panathinaikos’un baş antrenörü olan ve A Milli Takım teknik direktörü de olan Ergin Ataman, kendi takımının taraftarlarının açtığı bu pankartı görünce çılgına döndü.

Maçın son periyodunda hakemlere itiraz eden Ataman, sahanın ortasına kadar girdi.

Ergin Ataman, sahaya girerek hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye işaret yaptı ve salonu terk etti.

Diskalifiye işaretini hakemden önce çift yumrukla yapan Ergin Ataman oyundan atıldı.

Ataman, sosyal medya hesabından "Maccabi-Panathinaikos" maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Ataman, "Bir grup taraftar tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim." ifadelerini kullandı.

KAZANAN MACCABI

Öte yandan Maccabi, karşılaşmayı 88-75 kazandı ve yaşanan skandal olay maçın önüne geçti.

Yunan basını ise, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan faule tepki gösterdiği için oyundan atıldığını iddia etti.

Haberin devamında ise pankartın aynı dakikalarda açıldığını ve Ataman'ın açılan bu pankarta sinirlendiği için kendini attırmış olabileceği yazıldı.

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