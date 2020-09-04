Pandemi sürecinde gönüllülük esasıyla görev üstlenerek Uzaktan Eğitim Merkezi’ne katkı koyan, maske, yüz siperi, kolonya, dezenfektan ve sabun üreterek topluma önderlik eden öğretmenlere sertifika verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi sürecinde gönüllülük esasıyla görev üstlenerek Uzaktan Eğitim Merkezi’ne katkı koyan, maske, yüz siperi, kolonya, dezenfektan ve sabun üreterek topluma önderlik eden öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.Türk Maarif Koleji salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, idari tatilin verildiği, maaşların kesildiği bir dönemde öğretmenlerin topluma umut olma düşüncesiyle sorumluluk alarak maske, kolonya, el dezenfektanı, sabun, siper maske gibi bir çok ürün ürettiğinin de altını çizdi. Çavuşoğlu, böylesi karanlık bir dönemde topluma ışık tutan öğretmenlerin çok önemli bir işe imza attığını söyledi.Bu yola koyuldukları andan itibaren bir çok belediyenin, atölyenin öğretmenleri feyz alarak bu işe giriştiklerini de söyleyen Çavuşoğlu, bunları üretirken öğretmenlerin topluma sağladıkları moralin, ürettikleri ürünlerden çok daha önemli olduğunu vurguladı.Çavuşoğlu, “Sizler pandemi sürecinin eğitim kahramanlarısınız ve bu yolu sizlerle birlikte yürümekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.” dedi.