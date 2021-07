Sizler olmazsanız bizler var oluruz

Zabit’in Yeri Meyhanesi’nin sahibi Hüseyin Zabit, meyhanesini kapatma kararı aldı ve yetkililere mesaj yolladı: “Sizler olmazsanız bizler kesinlikle var oluruz”





Ülkemizde çoğu kişinin bildiği Zabit’in Yeri Meyhanesi’nin sahibi Hüseyin Zabit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, meyhanesini kapatma kararı aldığını sevenlerine duyurdu.

Zabit, meyhaneyi kapatma sebebinin batma olmadığını öncelikle belirterek, esas sebebinin devletin turizmde uygulamaya soktuğu yeni otel fiyatları olduğunu dile getirdi.

“Zabit’in sosyal medya hesabında yer alan paylaşımı:

Gururla ve anlatılamayacak derecede üzüntü ile söylemek isterim ki ; 20 senelik hayalim olan ve bin bir zorluklarla açtığım Zabit’in Yeri Meyhaneyi kapatıyorum. Kapatma sebebim olarak “Battığımı” kimse düşünmesin.. aksine bir mekan sahibi olarak her zaman al ve öde sistemini uygulamayı başardım.. Varsın cebimde olmasın ama borcum da olmasın dedim.. ve şükürler olsun ki da öyle oldu. 2020 ayının 16 martında açmayı planlamıştık. Tüm hazırlıklarımızı da yaptık.. hazırdık.. Fakat yöneticilerimiz 14 martta 3,5 vaka için memleketi kapattı.. hem de hiçbir gücü , geliri olmamasına rağmen.. ve 4 temmuzda açabildik meyhanemizi.. ödemeler yapmışlar.. 1500 , 2000 TL sormadılar kiranız ne kadardır diye.. elektriğiniz, suyunuz, gideriniz.. hiç sormadılar.. aldılar bir karar ve yollarına devam ettiler.. biz da eve, çocuğumuza süt, bez vs. alma çabasına girdik.. anne , baba aç kalır ama o çocuk aç kalamaz.. hiç bir çocuk da aç kalmamalı gerçi bunu büyük ihtimal yöneticilerimiz pek bilmez..

neysa.. 3 ay falan açık kaldık.. aralıkta dediler ki yılbaşı organizasyonları iptal.. sormadılar gene hiçbir şey.. tam ne güzel işler yolunda , her şey güzel derken.. hop bir baktık kasım ayının başından belli uğraşıp, reklamımızı yapıp, bize gelen müşterilerin tavsiyeleriyle aldığımız rezervasyon sayısı 804 kişi !!! SEKİZ YÜZ DÖRT ! bu 4 ay önce yeni açılmış herhangi bir mekan için müthiş rakamdır.. kim ne dersa desin.. biz gene hazırdık.. hazırlıklarımız yapılmıştı.. içkisidir, etidir vs.. olmadı.. yöneticilerimiz gene 1500 TL dediler her olmayan bir iste hayır var dedik.. devam ettik..

şubat geldi.. çanlar gene çaldı.. neymiş efendim karantinasız girişler falan filan.. tabii yöneticilerimiz en doğrusunu onlar bilir.. tabi ki da bilirler

gene kapattılar bizi.. günah keçisi gene meyhane oldu.. bu defa yeni kararlar aldılar.. dediler ki meyhaneler sabah 6 dan aksam 5 e kadar açabilirler açtık da.. meyhane sektörüne öyle bir damga vurdular ki afalladık.. zaten bizim insanımızın çoğu gündüz içmeyi sevmez.. bir alkol sever olarak buna ben da dahilim.. tek tük müşterilerimiz oldu.. çark dönmedi.. döndüren varsa da onlara helal olsun biz gene borcumuzu ödedik.. aldığımızı verdik.. hatta bu dönemde da bas bas bağırdım.. gelin , gidin denetleyin… 1.5 senede sadece 1 kez denetlemeye geldiler sağlık bakanlığından.. o da Lefkoşa Türk belediyesi sayesinde oldu.. LTB’ye teşekkürler.. gerçekten sn. harmancı yönetiminde çok isler basardılar.. neyse konumuza devam edelim…

gene açtık ciddi anlamda dezenfekte işlemlerine verdiğimiz para ile 2. meyhaneyi acardık.. aradan zaman geçti.. mayıs sonu rutin testlerde pozitif çıktık.. ben ve herkes şok hatta beni kontrol eden doktor bile şok.. sen pozitif olduğuna eminimsin diye bir soru sorduydu..

sıfır semptom ile 9 gün pozitif otelinde karantina.. sonrasında 1 hafta da ev karantinası.. toplamda

21 gün kapalı kaldık.. ve yöneticilerimiz yine destekledi bizi.. manevi olarak sağ olsunlar..

tekrar açtık.. tüm kurallara uyarak.. gene gelen giden olmadı denetlemeye.. biz kendimizi denetledik..

açtık açmasına ama bu defa da oteller girdi devreye.. 200-250-300 TL ultra her şey dahil.. ben mekan sahibi olmasam kesinlikle bir meyhaneye gitmezdim içtiğin içkiye göre 150-250 ona vereceğime otele giderim sabah , öğlen, akşam yer içerim, denizi havuzu da cabası..

olmadı.. ben Başaramadım yöneticilere göre..

neyse.. Devletime, Yöneticilerime canı gönülden teşekkür ederim.. sizler olmazsanız bizler kesinlikle VAROLURUZ..

Belki bir gün Başka bir şehrin, Başka bir baharında… yine tekrardan görüşürüz..

bugüne kadar bizi tercih eden, herkese çok çok teşekkür ederim.. bir kusurumuz olduysa da affola..”