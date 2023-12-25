Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Hüseyin Çamsöken’in eşi Tuncay Çamsöken ve Şehit İsmail Bekir’in eşi Fatma İsmailoğlu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Hüseyin Çamsöken’in eşi Tuncay Çamsöken ve Şehit İsmail Bekir’in eşi Fatma İsmailoğlu’nu ziyaret ettiCumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi yanında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şehitlerin payının büyük olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güven içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğuna dikkat çekerek, “Şehitlerimizi unutmayız ve unutturmayız” dedi.Gazze’de yaşanılanlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte şehitlerin verdiği mücadeleler, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının önemine vurgu yaptı.Kıbrıs Türkü’nün geleceğini kendi devletinde devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehit çocuğu ve şehit eşi olmak büyük bir onurdur. Şehitlerimiz ve sizler büyük fedakarlıklar yaptınız. Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz, bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Devlet olarak sizin yanınızda olmak, şehitlerimize olan bir vefa borcumuzdur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet sizlere sabırlar dilerim” dedi.