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“Sızıntı teğet geçmeyecek”

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Biyologlar Derneği Eski Başkanı Hasan Sarpten, “Petrol sızıntısının şu anda bizi teğet geçeceği gibi bir görüntü yok. Etkileneceğimiz aşikar” dedi

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“Sızıntı teğet geçmeyecek”

Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (Bio-Der) Eski Başkanı Hasan Sarpten, Hükümet yetkililerinin Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs’ı teğet geçeceği konusundaki öngörülerine katılmadığını açıklayarak, “Şu anda bizi teğet geçeceği gibi bir görüntü yok. Etkileneceğimiz aşikar” dedi.
Hasan Sarpten, Kıbrıs sahillerinin petrolden etkileneceğini yineleyerek, bu saatten sonra en az etkilenilmesinin sağlanması gerektiğini, bunun için de petrolün kıyı ile temasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi ve birkaç yüz metrelik bariyer ile bu temasın engellenemeyeceğini düşündüğünü söyledi.
Geçmiş yıllarda AKSA’da, şu an karşı karşıya kalınan çevre felaketinin çok daha küçüğünün yaşandığını hatırlatan Sarpten, “AKSA deneyiminden sonra hiçbir hazırlığımızın olmaması düşündürücü” ifadelerini kullandı.
Türkiye’den ekiplerin gelmesi gibi, gelecek tüm uluslararası yardımın önemli olduğunu anlatan Sarpten, Rum Tarım Bakanının da yardım teklif ettiğini belirterek, “Bu teklife de olumlu yanıt verilmeliydi” dedi.
 
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