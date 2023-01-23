Sizin Dünyanız: Nihat Ekizoğlu(Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Muavini)

HAZIRLAYAN: FATOŞ KIZILYÜREK
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Tutarlı
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Seyahat derdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
İşim
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Ailem
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yoktur
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Sağlığım, evlatlarım
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Üniversiteyi kazandığım gün
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Kendime Düşünceler Marcus Aurelius
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Tınısı kulağımda iz bırakan tüm müzikler
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Bursa Bülbülü Ata Demirel
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Ayakkabı
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Yoktur
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Çocuklarımın sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduklarını görmek ve duymak
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Değişim ihtiyacım yoktur
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Kararlılık
OLMASA DA OLUR…
Güvenilmez, çıkara dayalı dostluklar
OLMAZSA OLMAZ…
Sağlık, güven ve huzur
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Fırın Kebabı
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
İnsanlar arası eşitlik ve adaletin olduğu, ülke sınırların olmadığı, doğal yaşamı destekleyen bir dünya
AŞK BENİM İÇİN…
Yaşama sevincidir
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Andrea Borcelli
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Dünya Turu
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Kendim için de herkes için de yaşanan günleri aratmayan günler yaşanmasını diliyorum.
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