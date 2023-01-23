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Sizin Dünyanız: Nihat Ekizoğlu(Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Muavini)

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Sizin Dünyanız: Nihat Ekizoğlu(Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Muavini)
 HAZIRLAYAN: FATOŞ KIZILYÜREK

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Tutarlı

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Seyahat derdim.

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
İşim

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Ailem

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yoktur

EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Sağlığım, evlatlarım

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Üniversiteyi kazandığım gün

BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Kendime Düşünceler Marcus Aurelius

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Tınısı kulağımda iz bırakan tüm müzikler

EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Bursa Bülbülü Ata Demirel

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Ayakkabı

DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Yoktur

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Çocuklarımın sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduklarını görmek ve duymak

KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Değişim ihtiyacım yoktur

KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Kararlılık

OLMASA DA OLUR…
Güvenilmez, çıkara dayalı dostluklar

OLMAZSA OLMAZ…
Sağlık, güven ve huzur

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Fırın Kebabı

HAYALİMDEKİ DÜNYA…
İnsanlar arası eşitlik ve adaletin olduğu, ülke sınırların olmadığı, doğal yaşamı destekleyen bir dünya

AŞK BENİM İÇİN…
Yaşama sevincidir
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Andrea Borcelli
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Dünya Turu
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Kendim için de herkes için de yaşanan günleri aratmayan günler yaşanmasını diliyorum.
 
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