Sizin Dünyanız: Nihat Ekizoğlu(Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Muavini)

HAZIRLAYAN: FATOŞ KIZILYÜREK

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…TutarlıŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…Seyahat derdim.BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…İşimKAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…AilemEN BÜYÜK PİŞMANLIĞIMYokturEN BÜYÜK SEVİNCİM…Sağlığım, evlatlarımHAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…Üniversiteyi kazandığım günBAŞUCUMDAKİ KİTAPKendime Düşünceler Marcus AureliusEN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…Tınısı kulağımda iz bırakan tüm müziklerEN SON İZLEDİĞİM FİLM…Bursa Bülbülü Ata DemirelKENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…AyakkabıDOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…YokturBENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…Çocuklarımın sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduklarını görmek ve duymakKENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…Değişim ihtiyacım yokturKENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…KararlılıkOLMASA DA OLUR…Güvenilmez, çıkara dayalı dostluklarOLMAZSA OLMAZ…Sağlık, güven ve huzurEN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…Fırın KebabıHAYALİMDEKİ DÜNYA…İnsanlar arası eşitlik ve adaletin olduğu, ülke sınırların olmadığı, doğal yaşamı destekleyen bir dünyaAŞK BENİM İÇİN…Yaşama sevincidirONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…Andrea BorcelliMUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…Dünya TuruSON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…Kendim için de herkes için de yaşanan günleri aratmayan günler yaşanmasını diliyorum.