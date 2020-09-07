Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle acil alınan kararları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dizdarlı kararları anneannesinin delik eleğine benzeterek, 3 gün için gelecek olanların karantina sürecine dahil edilmemesini eleştirdi, şu ifadelere yer verdi:

“DELİK ELEK

Bu ara anneannem rahmet ister. Hep onu anımsarım. Birde yaptığı ev gıda ürünlerini. Pastırmadan ceviz macununa, hellimliden mahallebiye çok şahane ürünler cıkarırdı rahmetli. Bir gün hellimli yapmaya karar vermişti. O zamanlar unu öyle paketlerle satmiyorlar. Beni un satın almam köşe başındaki Çolakoğlu Bakkaliyesine yolladı. Yine Allah Rahmet eylesin İbrahim amcaya 1 okka un istedigimi söyledim. O bir cuvaldan el küregi ile aldığı unu hartuça doldurdu usulce tarttı ve ekledi. ” Salime Hanım’a söyle ne yapacaksa mutlaka elekten geçirsin” Unu aldım eve gittim . Anneanneme İbrahim Amca’nın mesajını ilettim. Anneannem mutfağa gitti . Dolaplardan bir elek çıkardı. Bakarkenden yüzünü ekşitti. Elek eskimiş yer yer yırtılmış üzerinde küçük de olsa işi bozabilecek büyüklükte delikler oluşmustu. Nenem hemen ” Hah simdi birde bandabuliyaya gitmek zorundayık” dedi. Neden diye sordum. Yeni elek almalıymışız. Evdeki elekle unu elekten gecirirse sıkıntı olabileceğini ifade etmişti. Evet efendiler . Sizin de eleğiniz delik. 3 gunluķlere serbestiyet vererek eski elegi yırtıp parçaladınız. Sizi bandabuliyaya yeni elek almaya yani dogru kararı almaya davet ediyoruz.”

