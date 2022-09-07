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“Size bu yetkiyi kim verdi?”

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TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, Bakan Arıklı’nın limanlar ve Telefon Dairesi’nin özelleştirileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi: “Size bu yetkiyi kim verdi Sayın Erhan Arıklı?”

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“Size bu yetkiyi kim verdi?”
 
 
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın limanlar ve Telefon Dairesi’nin özelleştirileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Arıklı’yı, toplumun malı olan değerleri toplumdan yetki ve izin almadan özelleştireceğini açıkladığı gerekçesiyle eleştirdi.
Arıklı’yı halkın malı olan daire, kurum ve kuruluşlar kendisine “babasından miras” kalmış gibi davranmakla suçlayan Bıçaklı, “Size bu yetkiyi kim verdi Sayın Erhan Arıklı?” diye sordu.
“Bir devlet düşünün ki hava alanı yok, hava yolu yok, limanları yok, Telefon Dairesi yok, enerjinin, sağlığın, eğitimin yüzde 50’si özel sektörün elinde… Ancak 50 milletvekili ve 10 bakan var. Siz neyi yöneteceksiniz merak ederiz” diyen Bıçaklı, TÜRK-SEN ve üyesi sendikaların toplumun malı olan kurumlara sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.
 
 
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