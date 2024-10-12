Sendikalar, hükümeti protesto etmek amacıyla Meclis önünde eyleme gitti. KTAMS Başkanı Bengihan, “Sizin adınıza utanıyoruz" dedi

Cumhuriyet Meclisi önünde 8 sendika tarafından hükümeti protesto etmek amacıyla eylem düzenlendi.

Hükümete istifa çağrısı yapılan eylemde “UBP-DP-YDP Hükümeti sizden utanıyoruz, istifa edin!” pankartı açıldı.

Eylemde ilk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Meclis’te dönen tiyatrolara dur demek için buradayız. Sizin adınıza utanıyoruz.” diye konuştu. "Kurultay uğruna okulların açılmasının ertelenmesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini" söyleyen Bengihan, "yolsuzluk ve rüşvet iddialarından utanılmamasını" eleştirdi.

Bengihan, “Golifa gibi dağıtılan yurttaşlıklardan utanmazlar. Nüfusu sorsanız bilen yok. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, elektrikte, yani kamusal hizmet verilen alanda artan iş yüküne yönelik bir planları yok." iddialarında bulundu ve hükümeti istifaya davet etti.

Meclis Başkanlığı seçiminde Zorlu Töre’nin tüm turlarda ret oyu aldığını ve Meclis'in çoğunluğunun kendisini istemediğini savunan Bengihan, Töre'nin ‘Başkan seçildim’ demesini eleştirerek, "Hukuk ve adaletin yerlerde sürünmesine sebebiyet verecekler" diye konuştu.

