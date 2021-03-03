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Siz varken bana ölüm yok

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Lefkoşa, Göçmenköy’deki ev yemeği duayenlerinden 'Zehra aba' olarak bilinen Kebapçıoğlu Restoran’ın sahibi Şazi Demet Paşaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Siz varken bana ölüm yok

Şazi Demet Paşaoğlu, paket servise yönelik hazırlıklarını yaparken korkak davrandığını ancak tüm yemekleri bitirdiklerini söyleyerek “Bir kez daha anladım siz varken bana karada ölüm yok” dedi.
Şazi Demet Paşaoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Biraz korkak davrandım.. Çok abartılı hazırlık yapmadım.. Bin şükür her şey bitti.. Alamayanlar oldu,sipariş verip alamayanlar oldu.. Çok üzgünüm.. Ama her şeyi günlük yaptığım için korktum fazla yapınca galıp çöpe gitmesinden.. Sabah yeniden umutla taze taze hazırlıklarımızı yapacağız.' Te Lapta'dan gelenler oldu.. Bir kez daha anladım siz varken bana karada ölüm yok.”
 
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