“Siz kime hizmet ediyorsunuz? Yoksa Türkiye düşmanlığınız mı var?”

Pandemi döneminde en büyük zararı gören ancak hükümet tarafından hiçbir destek almayan turizm sektöründe isyan büyüyor. Özellikle dünkü Bakanlar Kurulu kararlarına sektörden sert tepkiler geliyor.

Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan, Sağlık Üst Kurulu ve Tabipler Birliği’ne “ Siz kime hizmet ediyorsunuz?” diye sordu.

Deneyimli turizmci Ercan Turhan, “Bu kadar dahice talimatları kimden alıyorsunuz? Amacınız ne? Turizmi bitirmeye mi, casino ve otelleri kapattırmaya mı çalışıyorsunuz Yoksa Türkiye düşmanlığınız mı var” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Dün alinan son kararlara bakinca anlamaktak ta zorluk çektigim husus; Güney Kibrisa hafta da 1 kez PCR testi yaptiratak 1000 calisan ve ögrenciler gecebilecekler Guzel Ancak Turkiyeden her gelisinde cift PCR uygulamasi ile yani soyle aciklayalim Turkiyede Negatif PCR test sonucu ile ucaga binecek olan misafir Ercan havalimaninda ikinci kez numunesi ni verecek ve oradan direkt olarak otele getirilecek otel odasinda sonucu cikana dek bekleyecek ve ikinci PCR sonucu da negatif olmasi durumunda otel de odasindan cikabilecek ve bu misafir charter ucusu ile gelecek yani ucaga baska misafir alinmayacak yetmiyormus gibi otel disina da cikisina izin verilmeyecek dahasi otel personeli de otelde konaklatilacak ve disariya cikartilmayacak ve dahasi da bu operasyonu yapan oteller KKTC de yasanlari bu periotta otele almayacak ve siz tüm bu sartlara ragmen izin vermeyeceksiniz???? Kalkmislar birde asi olmus olan misafirler icinde kapilar acilmasin diye beyanatlar veriyorlar Tabipler birligi Saglik ust kurulu siz kime hizmet ediyorsunuz Bu kadar dahice talimatlari kimden aliyorsunuz Amaciniz ne Turizmi bitirmeye mi Casino ve Otelleri kapattirmaya mi calisiyorsunuz Yoksa Turkiye dusmanliginiz mi var Bu uygulama carpikligina mantikli bir aciklama bekliyoruz”