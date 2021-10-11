İlaç eksikliğine hastaların isyanı sürüyor. Sema Şişman isimli vatandaş “Bu zor süreçte bir de bunları bu hastalara yaşatma sebebiniz nedir anlamıyorum! Anlayamıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi



Sema Şişman isimli vatandaş, onkoloji hastalarının ilaçlarında eksiklikler olduğunu ve gecikmeler yaşanmasından dolayı hastaların mağdur olduğunu duygu yüklü bir yazı ile belirterek, soruna çare bulunmasına istedi.

Sema Şişman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Siz hiç kanser tedavisi gördünüz mü? Veya bir yakınınız bu süreçten geçti mi?

Tedavi gören yakınınızın gözünün içine baktınız mı hiç? Onu rahatlatmak için elinizden hiçbir şey gelmediğindeki duygunun nasıl bir şey olduğunu bilemezsiniz.

Öyle ki Onkoloji hastaları kullandıkları ilaçların yan etkilerini çok ağır bir şekilde yaşayabiliyor.

Düzenli kullanılan kemoterapi ilaçlarının aksaması durumunda tedavi gerileyebiliyor! Bununla birlikte vücudun ilaca uyum gösterme surecindeki yan etkiler (Ağrılar, bulantılar, sindirim sistemi sorunları vs.) İlaç eksikliğinde ara verilip tekrar başlayınca sil baştan tekrarlanıyor!

Bu zor süreçte birde bunları bu hastalara yaşatma sebebiniz nedir anlamıyorum! Anlayamıyorum!

Basit takip ve tedarik sistemini mi başaramıyorsunuz?

Onkoloji hastaları ciddi ilaç eksiklikleri ve gecikmeleri yaşıyor. Lütfen bu soruna bir dur deyin!

