“Siz bize düşman mısınız?”

Yemlik arpa fiyatlarına yapılan zamma tepki gösteren hayvan üreticileri Tarım Bakanlığı önünde eyleme gitti. Birlik Başkanı Naimoğulları, “Bize düşman mısınız? Hayvancı üç gün daha ucuza arpa almasın diye zam yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi

Toprak Ürünleri Kurumu, yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yapıldığını açıkladı. Dünden itibaren yemlik arpa satış fiyatı 2.25 TL/kg olarak belirlendi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Tarım Bakanlığı arasında, Haziran ayının başında varılan uzlaşı, arpa fiyatlarına önceki gün gelen zamla birlikte yeniden bozuldu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, yemlik arpa fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sorunun çözümü için gün boyu Bakanlıkta bekledi.

Mustafa Naimoğulları, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri araçlı eylemi sonlandırırken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun üretici ile yaptığı protokolü yerine getirmek için 30 Haziran tarihine kadar süre istediğini hatırlattı ve süreç devam ederken arpa fiyatlarına artış yaparak protokole uymadığını savundu.

Bakanlığın, arpayı eski fiyatına vereceği yönünde söz verdiğini, arpanın stoklandığı yönünde bir iddia ortaya attığını belirten Naimoğlulları, “3 gün daha bizi destekleyemediniz mi? Arpanın torbası 180 TL oldu. Bu fiyatlarla arpayı kim alacak?” diye sordu.

“SİZ BİZE DÜŞMAN MISINIZ?”

26 Haziran Cumartesi günü heyeti ile birlikte Tarım Bakanlığı’na çağrıldıklarını ve gerçekleşen toplantıda süt ve arpa fiyatları konusunda çözüme ulaşılması için görüştüklerini kaydeden Naimoğulları, toplantının ertesi günü arpa fiyatlarına artış yapılmasına “Arpa fiyatına yüzde 32 zam yapılması bize karşı bir terbiyesizliktir” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yapılmasına gerekçe olarak bazı üreticilerin stokçuluk yapmasının bahane olarak gösterildiğini ifade eden Naimoğulları, “Siz bize düşman mısınız? Hayvancı üç gün daha ucuza arpa almasın diye zam yapıyorsunuz” dedi.

Yeni arpa fiyatları ile hayvancının hayvanını besleyemeyecek duruma geleceğinin altını çizen Naimoğulları, arpanın fiyatının artmasının ardında süt ürünlerinin de fiyatının artacağını belirtti.

“ÜRETİCİ DÜŞMANI…”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “üretici düşmanı” olarak nitelendiren Naimoğulları, sorunun çözümü için gün boyu Bakanlıkta olacaklarını kaydetti.

30 Haziran’a kadar sorunlarının çözüleceği konusunda Bakanlıkla anlaşarak 4 Haziran tarihinde araçlı eylemlerini sonlandırdıklarını hatırlatan Naimoğulları, o gün masaya 8 maddelik açılım koyduklarını ancak bu maddelerden sadece geriye dönük ödemelerin yapılması ile ilgili olan maddenin yerine getirildiğini aktardı.

Diğer maddelerin ise sadece görüşüldüğünü belirten Naimoğulları, “30 Haziran’da açıklayacakları paketin bizim taleplerimizi karşılamayacağını biliyoruz” dedi.

Türkiye’nin 1 ay sonra KKTC’ye uygun fiyata arpa vereceğini iddia eden Birlik Başkanı, “Giderayak zam yapıyorlar. Hayvancı stok yapıyormuş. Stok yapsalar ne olacak. Çavuşoğlu, üretici dostu değil üretici yok etmeye gelmiş üretici düşmanıdır. Bizi sokağa çıkarmasınlar. Bu yem fiyatıyla kuzu ve dana beslenemeyecek herkes elinden çıkarmaya çalışacak” dedi.

“20 BİN TL CEZA YEDİK, BU DEFA FARKLI BİR EYLEM YAPACAĞIZ”

Naimoğlulları ayrıca, Haziran ayı başında Lefkoşa’da gerçekleştirdikleri araçlı eylem sürecinde 20 bin TL ceza ödemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Bu defa farklı bir eylem yapacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan dün gerçekleşen Meclis Genel Kurulu, 4. Dönem 4. Yasama Yılı’nın son toplantısına katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı salonunda bekleyen üreticilere kurabiye yolladı