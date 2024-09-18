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“Siyasi ve ahlaksız propaganda”

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TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında açılan pankarta ilişkin, "Siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum” çağrısı yaptı

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“Siyasi ve ahlaksız propaganda”
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Türkiye Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs’ta oynanan Yunanistan ekibi Panathinaikos ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynanan basketbol hazırlık turnuvası maçında Rum taraftarlar tarafından açılan "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz." yazılı pankarta tepki gösterdi.

Hazırlık maçında siyasi propaganda yapan bir grup taraftar tarafından açılan ve sporun ahlakına yakışmayan pankartı kınadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ı, sporun ahlakına yakışmayan bu pankart sebebiyle göstermiş olduğu tepki sebebiyle tebrik ediyorum."

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