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“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”

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Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis Başkanlığı krizine yönelik “Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılmaya devam ediliyor” yorumunu yaptı

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“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
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Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sibel Siber, sosyal medya hesabı üzerinden Meclis Başkanlığı krizine ilişkin bir açıklama yaparak, tepki gösterdi.

 Sibel Siber’in paylaşımı şöyle:

“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılmaya devam ediliyor. Seçilmek için herşey mübah diyenler, kamu kaynaklarını pervasızca harcayanlar, demokrasiyi değil de çıkar ilişkisini ilke edinenler, kurumsal yapıyı bozmak için ellerinden geleni yapanlar, liyakat dendiğinde boş boş bakanlar, devlete inandıklarını söyleyip de her gün dinamitleyenler, hukuka adalete değil, güç odaklarına sırtını dayayanlar, siyasi rakip gördüklerine itibar suikastı düzenleyenler, toplumu değil kendilerini merkeze koyanlar... Bunlar sahnede oldukları sürece hep birlikte kaybedeceğiz. Toplum için çalışacağını, toplum sorunları çözeceğini iddia eden, ama Meclis Başkan adayını bile konsensusla belirleyemeyen bir iktidar partisi. Kurultaydan yeni çıkmış olan ama partisine liderlik yapamayan bir parti başkanı. Sonuçta, Meclis Başkanı'nı bile seçemeyen bir Meclis! Meclis'in iç tüzük kurallarını gözümüzün içine baka baka ihlal eden bir Meclis! İşte geldiğimiz son nokta bu.”

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