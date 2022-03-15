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“Siyasi irade aciz ve vizyonsuz”

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Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, 8 yılda 6 sağlık bakanı değiştiğine dikkat çekti

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“Siyasi irade aciz ve vizyonsuz”
 
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu “8 yıldan beridir birliğin başında olan biri olarak siyasi iradenin aciz ve vizyonsuz” olduğunu iddia etti. Gardiyanoğlu, “Ülkede siyaset, bıkmadan usanmadan, gerçekleştirmeyeceği vaatler verme sanatına dönüşmüş durumdadır” şeklinde konuştu.
“14 Mart Tıp Bayramı ülkemizdeki siyasi iradenin sağlığı yönettiğini iddia edenlerin topluma ve hekimlere hesap verme günü olmalıdır” diyen Gardiyanoğlu, sorunların anlatıldığı günün bayram olarak kutlanmaması gerektiğini savundu.
8 yılda 6 sağlık bakanı ile çalışan birlik başkanı olarak gerçek anlamda bir icraat bulamadığını öne süren Gardiyanoğlu, Güzelyurt Hastanesi, Girne’ye yapılacak hastane ve Lefkoşa’ya yapılacak olan yeni devlet hastanesinin bitiş tarihlerinin değişmesini eleştirdi. Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nde Lefkoşa Hastanesi’nin ihalesi iptal edilmesi olayına da değindi.
“Bizler yasalar ile yönetilen bir ülkede değil partili/başka partiden mantığı, ahbap çavuş ilişkilerinin hakim sürdüğü bir ülkede yaşıyoruz” iddiasında bulunan Gardiyanoğlu, aylardan beri ülkede ilaç sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Gardiyanoğlu, “Devlet artık eczacılık yapmayı bırakmalı sadece yatılı hastaları için ilaç alımı yapmalı” dedi.
Sağlıkta sistemsizliğin en büyük sebebinin sağlık bakanı olduğunu ileri süren Gardiyanoğlu, 1984 yılından beridir Genel Sağlık Sigortası’na geçilemediğini kaydetti.
"Kamudaki mesai saatine uymayan ve özelde hizmet veren hekimler nedeniyle hastanede randevu sistemi de uygulanmıyor" diyen Gardiyanoğlu, Anayasa mahkemesinin kararına rağmen gerekli adımın atılmadığını dile getirdi.
Özeldeki tüm sağlık kuruluşlarını denetleyen bir kurul olan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun 8 yılda 96 kez toplanması gerekirken sadece 24 kez toplandığını ifade eden Gardiyanoğlu, partizanlık eleştirisinde bulundu.
 
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