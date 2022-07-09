“Siyaset, sermayenin elinde oyuncak oldu”

Hür-İş:“Asgari ücret belirlerken bizi yönetenlerin kendilerinden başkan kimseyi düşünmediğini, siyasetin sermayenin elinde oyuncak olduğunu gözlerimizle bir kez daha görmüş olduk”

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Üyesi Ali Yeltekin, yeni asgari ücreti değerlendirdi, “Siyaset sermayenin elinde oyuncak olduğunu gözlerimizle bir kez daha gördük” dedi.

Yeltekin’in yazılı açıklaması şöyle:

Dün (önceki gün) toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2022 yılının 2. Asgari ücretini belirlerken bizi yönetenlerin kendilerinden başkan kimseyi düşünmediğini, siyasetin sermayenin elinde oyuncak olduğunu gözlerimizle bir kez daha görmüş olduk.

Ülkemizde Ocak-Haziran 2022 hayat pahalılığının %56,76 olduğu bir dönemde, KKTC istatistik kurumunun Ocak-Haziran 2022 sadece gıda kalıbının %54,09, yakıt, su, elektrik, konut kalıbının %64,08 ve ulaştırma kalıbının %74,54 olduğu, KKTC sağlık bakanlığı temsilcisinin 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyacının 9,703,90 TL olduğunu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu devlet görevlilerinin devlet resmi kararlarını bile kayda değer almazken bu temsilciler yaklaşık 20,000 TL-24,000 TL brüt artış alarak ceplerine koymuşlardır.

Ülkemizde Ocak-Haziran 2022 dönemi %56,76 Hayat Pahalılığı gerçekleşmesi sonrasında dar ve sabit gelirli yani asgari ücretli olan emekçilerimize %41,21 oranında artış vermeyi “lütuf” olarak gösteren Hükümet kendileri 24,400 TL brüt artış almayı hak görmüşlerdir. Her gün para yok, kaynak aranıyor Ankara’nın kapısını gece gündüz çalanlar kamu kaynaklarını da hortumlamayı, partililerine servet ödemeyi de ihmal etmemektedirler.

Kurban bayramı öncesinde siyaset-sermaye ikilisi bittik, battık edebiyatıyla Asgari Ücretliyi kurbanlık kuzu haline getirmiş olmakla Temmuz 2022 sonu yaklaşık 43,000TL sigorta emeklisine %56,76 hayat pahalılığı ödenmesine karşılık asgari ücrete %41,21 artış yaparak sosyal sigorta prim gelirlerinde %15,52 (mali tabloda %37) eksik ödeme yapacak olunması sosyal sigortalar idaresini batmaya mahkum edecektir.

Ülkemizde siyasetin halka, devlete, fakir fukaraya hiçbir değer vermediği gözler önüne serilmesine rağmen kurumlarımızı batırmayı, üretimi sıfırlamayı, özelleştirmeye çanak tutmayı, gençlerimizi ve insanımızı bu ülkeden göç etmeye mahkum etmeyi başarı sayan bu üçlü koalisyon Hükümeti’nin başka bir başarısı yoktur.”



