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"Siyasal yapı, polis devletine dönüşebilir"

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"Siyasal yapı, polis devletine dönüşebilir"
17 Temmuz 2020 Cuma 12:29

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, bilişim alanında ortaya çıkan suçların ve cezaların düzenlenmesine ilişkin bir yasaya ihtiyaç olduğunu kabul etmekle birlikte, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası'ndaki bazı maddelere ilişkin kuvvetli şüpheleri ve itirazları olduğunu belirtti.

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın, temel hak ve özgürlüklere halel getirecek biçimde uygulanamayacağını öngörmesine rağmen, özellikle bilişim sistemlerinde ve yazılımlarda arama, kopyalama ve el koyma ile ilgili kurallar kısmında, Mahkeme kararı şartı olmaksızın, polise takdir yetkisi vererek, bu yetkinin keyfi biçimde kullanılmasına ve paradoksal bir biçimde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine açık kapı bıraktığını kaydetti.

Bu konudaki yetkinin polise bırakılması ve polisin ülkedeki hiyerarşik bağı ve statüsü hesaba katıldığında, mevcut siyasal yapının, keyfi bir polis devletine dönüşebileceği konusunda kuvvetli şüpheleri bulunduğuna işaret eden Davulcu, “Partimiz, Bilişim Suçları Yasası’nın, toptancı bir yaklaşımla reddedilmesini değil; fakat yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine halel getirebilecek ilgili maddelerinin, öncelikle Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasal partilerce yeniden değerlendirilmesini ve gerekli yasal değişikliğin hiç gecikmeksizin yapılmasını salık vermektedir” dedi.

Davulcu, bu bağlamda Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası da dahil olmak üzere, bu konuda yapılacak olan tüm girişimleri desteklediklerini ve selamladıklarını duyurdu.

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