“Sivil toplumdan duyduklarım beni cesaretlendirdi”

Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin, sivil toplumdan duyduklarının kendisini çok cesaretlendirdiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile dün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığında yeniden bir araya geldi.

Cuellar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le de dün bir saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Holguin, Hristodulidis ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, burada kaldığı süre boyunca sivil toplumla, gençlerle ve kadınlarla temaslarda bulunduğunu ve bu temaslarını Pazar gününe kadar sürdüreceğini kaydetti.

Holguin, Ankara ve Atina'daki görüşmeleri sonrasında, iki hafta sonra tekrar Kıbrıs'a döneceğini söyledi. Kıbrıs’taki temasları sırasında sivil toplumdan duyduklarının kendisini çok cesaretlendirdiğini" belirten Holguin, insanların duygu ve istekleri hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Holguin eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bugün saat 18.00’de Limasol’daki siyasi ofisinde ziyaret edip, görüşecek.

