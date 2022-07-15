Sivil Savunma’nın Esentepe Merkezi yenilendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi restore edilerek yeniden hizmete açıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın Esentepe'de bulunan Eğitim ve Kabul Merkezi, restorasyon ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, önceki gün yeniden hizmet vermeye başladı.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca açılış töreninde yaptığı konuşmada, Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi’nin 1979 yılında yaşanması muhtemel afet ve acil durumlarda halkın barınma ihtiyacının karşılanması maksadıyla 5 lojman olarak hizmete girdiğini belirtti.Karaca, tesisisin zaman içerisinde 18 lojman, 1 gazino, 1 mini bar ve 1 çamaşırhane ile büyüdüğünü ifade ederek, tesis içerisindeki binaların günümüz güvenlik şartlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla kolan hatları eklenerek güçlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan tamiratların yapılarak halkımızın hizmetine sunulduğunu kaydetti. Karaca konuşmasında ayrıca, merkezin ülkedeki üniversitelerin arama kurtarma ekiplerine (AKUT) ve izci gruplarının eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yaptığını da kaydederek, Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi’nin, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Sivil Savunma emekli personeli, Sivil Savunma Halk Örgütü personeli, Sivil Savunma Komite ve Komisyon üyeleri ile halkın hizmetine sunulduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Tatar ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1998 yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş tarafından hizmete konulan binanın, restorasyonun ardından kendisi tarafından açılmasının “bir onur” olduğunu belirtti ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.Mersinlik yangınına atıfta bulunarak Sivil Savunma Başkanlığı halk örgütü emekli ve emekli olmayan tüm mükellefleri ve tüm kadrolu personeline emeklerinden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülke genelinde sivil savunma anlamında da örgütlenmesi bakımından önemine vurgu yaptı.